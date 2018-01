KorFest 2018: koreograafiatudengite vahetu manifest

Estraadi- ja klassikalise tantsu taustaga Vnukova kasutab viiteid balletiteatri klassikale: kõlavad salongi-jazz’ilikud seaded kuulsatest balletisüitidest ning ka dramaturgia järgib osaliselt «Pähklipureja» liini.

Musikaalne ja vaheldusrikas koreograafia viitab 1950. aastate Hollywoodi kuldajastule ning toetub suuresti Broadway jazz’i elementidele. Selle paaritamine nüüdisühiskonna virtuaalmaailma ohtude temaatikaga mõjub aga kohati sunnituna. Igal juhul jääb ka Vnukova stiilipuhtalt truuks endale omasele liikumiskeelele ning koreograafia ja misantstseenid on komponeeritud maitsekalt.

FOTO: Korfest Kerstin Vnukova «Ilmsi unes».

Mitmes seekordses KorFesti lavastuses, sh kõnealuses, on laval korraga suurem grupp, seitse-kaheksa tantsijat. Julgus lavastada arvukamale koosseisule väärib igati tunnustamist, sest võimaldab kompositsiooniga mängida nüansirikkamalt ja kihilisemalt ning on suurepärane võimalus õppida lavastajana meeskonda juhtima.

Nüüdistantsus on kompaktse vormi tõttu praegu väga levinud soololavastused, ent grupikoreograafial on kohe teistsugune visuaalne efekt, kõnetusvõime ja -aste. KorFesti kontekstis toob see kõigi tööde puhul nähtavalt esile ka lavastusmeeskonna tugeva ühistöö.

Maarja Eliisabet Roosalu «Meri põlvini» mõjub KorFestil põlvkonna manifestina. Koreograafias põimuvad tänavatantsu tehnikad abstraktsema liikumiskeelega, mis väljendab pigem meeleseisundit. Koreograafia füüsiline väljenduslikkus edastab emotsionaalsust selgelt, ent ilma pateetikata.

Roosalu ei pelga abstraktsust – lavastus ei ole otseselt narratiivne, teema ei ole stsenograafia või tegevusega välja illustreeritud või vaataja eest ära selgitatud, ent emotsionaalne ja olustikuline taotlus on selgelt tajutavad ning selle edastamise vahendid stiilipuhtad. Tänavatantsu võitluslikkus, house’i ja breiktantsu elemendid vahelduvad aegluubis sulamistega, tõstetega, teineteisest ning nähtamatuist kõrgustest üleastumistega. Näeme mängu enda ja teiste tunnetamisega ruumis ning oma isikliku ruumi kompamist.

Roosalu ei ava selget problemaatikat, kuid peegeldab inimlikke lähisuhteid oma kaasaja rütmides. «Meri põlvini» mõjub kui z-põlvkonna elutunnetuse tantsuline manifest: me oleme siin, teineteise kõrval, oma tegudest teadlikud ja julgeme nende eest vastutuse võtta. Natuke võib ju ka nautida tunnet, kuidas meri ongi põlvini.

Liise Marie Valgi «Lõkkel» loob modern- ja pärimustantsu elemente põimiva tantsulavastusena mõlemale uue vaatenurga ning sellest tekkiv nüüdistantsuline sulam võimaldab kahel poolusel teineteist täiendada. Valgi lavastus toetub klassikalisele armastusloole, Koidu ja Hämariku kokkusaamise kujundile, ent seda ei looda illustreerivalt, vaid liikumiskeele ja abstraktsema tinglikkuse vahendusel.

FOTO: Korfest Liise Marie Valgi «Lõkkel».

Muusikaline kompositsioon on esteetikat nauditavalt toetav: Maarja Nuudi looming on muusikavaldkonnas elegantsemaid näiteid nüüdis- ja pärimuskultuuri põimimisest ja tänapäevastamisest. Rühmakompositsioonide joonised on hoogsalt vahelduvad, elurõõmsad tähistused vahelduvad unenäolisema mõtlikkusega. See on rahvapärimusliku hõnguga tantsuline jaaniöö unenägu. Valgis on paljutõotavat materjali, et saada tulevaseks tantsupeo repertuaari loojaks ja lavastajaks.

Helin Jürmanni «00:00» oli teistest eristuvalt kõige tantsuteatrilikum, põimides tantsukeelt dramaatilise tegevuslikkusega. Kujundiilm, kuhu vaataja kutsutakse, on groteskselt iseäralik ja segab 19. sajandi romantilist neogootikat, camp-õudusfilmi esteetikat ja melodraamat. Stsenograafia on külluslik ja segab lastetoa 19. sajandi õuduslossiga.

«00:00» mõjub groteskse õudusjutuna, mis punub lahti iseäraliku tantsulise bildungsroman’i, kujunemisloo. Loo ja selle sõnumi selgus jäävad veidi kahetiseks – on need äraspidised lapsemängud, lapsepõlve hülgamise lugu või groteskne perepilt? Sellest olulisem on aga KorFesti kontekstis koreograafi julgus vahenditega katsetada, ning noorte artistide tehniline võimekus ja sisemine läbielamine on absoluutselt imetlusväärsed.

FOTO: Korfest Helin Jürmanni «00:00».

Liikumiskeel tugineb nüüdis-jazz’ile ja erinevatele kaasaegse tantsu tehnikatele ning koreograafia on emotsionaalne ja vaheldusrikas. Kostüümide barokne küllus ja koreograafilise tegevustiku groteskne teatraalsus on peadpööritavad, aga tehniliselt viimistletud. Jürmann on teinud julge valiku tantsida oma töös ise, mis lisab lavastusele ausust.

Koreograafiatudengite tantsutehniline tase ja ideeselgus on KorFesti lavastuste põhjal hinnatuna aasta-aastalt tõusujoones. Peatsed tantsukunstnikud julgevad tegeleda neile oluliste teemade ja kujundiilmadega, kohati jääb veel aga vajaka võimest temaatikat tantsukunsti vahenditega kontseptuaalsemalt ja sügavamalt avada. Jääb üle soovida neile vaid julgust oma ideedega edasi liikuda, säilitada idealism ja entusiasm tantsukunsti arendamiseks ning leidlikkust leida oma oskustele eri valdkondades rakendust.

FOTO: Korfest Helin Jürmanni «00:00».

KorFest 2018