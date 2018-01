Ansambel Estonian Voices tegi USA debüüdi

13. jaanuari õhtul andis a cappella ansambel Estonian Voices New Yorgi Skandinaavia majas ovatsiooniderohke kontserdi täissaalile. Kuulajate seas oli nii kohalikke New Yorgi eestlasi kui ka mõjukate muusikaprofessionaalide organisatsioonide ISPA (International Society for the Performing Arts) ja APAP (Association of Performing Arts Presenters) konverentside delegaate, kes otsivad uusi talente.

Lisaks edukale esinemisele Skandinaavia majas toimusid 13. ja 14. jaanuari hilisõhtul APAP konverentsi raames ansambli Estonian Voices esitlused. Paljud delegaadid jätsid pärast esitlusi oma otsekontaktid nii koostööhuvist lähtudes, kui ka selleks, et olla kursis ansambli tulevase käekäiguga USA suunal.

Musco Kunstide keskuse (muscocenter.org) juht Californiast Richard Bryant, kelle valduses on juhtida vaid 1,5 aasta tagasi valminud üliuhke ooperi- ja kontserdisaali programm ning kelle hooajakavast võib leida nii Placido Domingo, kitarristi Buddy Guy kui laulja Amy Granti jpt. avaldas ansamblile tunnustust.

«Tulin kuulama huvist vokaalmuusika vastu ning ütlen siiralt, et ei osanud sedavõrd positiivset kogemust oodata. Estonian Voices köitis publiku esimesest loost. Tänu oma isikupärale suudavad nad võluda paljusid kuulajaid ning neid ootab ees huvitav teekond. Olen neid kindlasti valmis tutvustama oma programmides,» kinnitas Bryant.

Koostöövalmidust kinnitas ka Jean Schreiber, kes töötab mitme USA vokaalansambli esindajana.

APAP on üks suurematest muusikatööstuse konverentsidest USA-s, mille raames toimub mitutuhat kontserti, etendust ja esitlust tsirkusest ja mustkunstist tippklassi eksperimentaalse muusikateatrini. Kaasatud on esinemispaigad Carnegie Hallist põnevate nišiklubideni. Tullakse kokku, et vahetada kontakte, ideid ning olla kursis uute projektide ja ansamblitega, kes valmis mööda ilma tuuritama.

Samal ajal toimub New Yorgis lisaks eelpool nimetatud ISPA ja APAPi konverentsile ka Ameerika suurim jazzi showcase-festival NYC Winter Jazzfest, maailmamuusika showcase-festival globalFest, jazziajakirjanike konverents, muusikateatri showcase-festival Prototype.

New Yorki koguneb peaaegu kahenädalaseks perioodiks kümneid tuhandeid muusikavaldkonna otsustajaid üle maailma.

New Yorgis viibiv Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Madli-Liis Parts kinnitas, et huvi eesti muusika vastu on suur ning valmisolek meie heliloojate, kollektiivide ja ka korraldajatega koostööks olemas.