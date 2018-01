Reval Folk alustab aastat Eesti-Flaami duo ja folgijämmiga

«Muusikal on imepärane võime tervendada ja ühendada. See on keel, mida kõik mõistavad. Oluline on märgata enda ümber inimesi, kelle võimalused ühiskonnaelust osa saada on raskendatud ja tuua neilegi muusika lähedale,» sõnas kontserdi peaesineja, torupillimängija Leana Vapper-Dhoore.