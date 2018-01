Raamat, mis teeb televaataja taas lugejaks

Krimikirjandus ei ole jama ja kui lugeja tahab meelelahutust, siis on ju hea, kui ta saab kvaliteetse raamatu ega pea hakkama televaatajaks. Taavi Kanguri «Sünk jää, otsatu põhi» võib mõnest televaatajast hoopis raamatulugeja teha.

Lugu kulgeb erinevatel kümnenditel: 1987. ja 1988. aastal, 1997. aastal, 2006. aastal ja 2015. aastal. Midagi juhtub väikesaarele suletud Nõukogude sõjaväebaasis. Midagi halba ja segast. Üks toonastest ajateenijatest – Ahto Rand – on kümme aastat hiljem Eesti Vabariigi prokurör, kes satub uurima tapmist, mille ohver on tema sõjaväekaaslane. Nagu heas krimkas ikka, arvab peategelane endal küllalt põhjust olevat seda asjaolu kaasuurijatele mitte avaldada. Loomulikult on see viga.

Kärsitu lugeja püüab kirjanikust ette pääseda, tema salaradu ära arvata: noored sõdurid, testosteroon, relvad, (sala)alkohol, dedovštšina, puudulik järelevalve ja igapäevane igavus – kõiki neid asjaolusid saab kombineerida nii, et sisu jätkuks igale paragrahvile karistusseadustikus. Seda lugeja oma peas teebki.

Kirjanik võtab lugeja käekõrvale nagu lapse ja juhib teda ühe oletuse juurest teise juurde, mis igaüks osutub jälle valeks sedamööda, kuidas jutt edasi läheb. Lõpp ei tule lambist, ei mingit «see tegelane tegi, keda raamatus on ainult üks kord mainitud» stiilis lihtsameelset väljapääsu. Lõpp on läbi terve raamatu kogu aeg olemas olnud, lugeja lihtsalt ei näe seda enne, kui kirjanik näitab. Suurepärane konstruktsioon!

Kui tahta seda raamatut võrrelda mõne teise eesti algupärase krimilooga, siis see on pigem Birk Rohelennu «Sa pead suudlema Silvat» kui Katrin Pautsi «Politseiniku tütar». Sarnaselt Rohelennu raamatuga tuleb juurde nii uusi tegelasi kui ka tapetuid. Hetk pärast seda, kui lugeja juba arvab end teadvat, kuhu teda tüüritakse, vaatab ta juba järgmise ohvri elutusse näkku ja tema üllatus on puntrasse jooksva prokuröri omast suuremgi.

Ent Kangur ei lähe nii jõhkraks kui Rohelend. Tapmised on muidugi jõhkrad – tapmine ongi jõhker –, kuid tegelaste traagika selles seisnebki, et nad pole loomu poolest jõhkrad, nad on lihtsalt noored, lollid ja valivad valesti. Ja jällegi, milline salapära: tapmise viis ei reeda algset põhjust mitte kuidagi.

Paaril leheküljel, pärast teo sooritamist, kohtub lugeja vilksamisi ka tapjaga. Sisemonoloogide kasutamine on äge ja ootamatu võte, kuidas mõrvari kohalolekut meeles hoida. Seda enam, et peategelane, kellele süümepiinad juba meelepetteid valmistavad, kes kõikjal enesele järgnevaid samme kuuleb, muutub lugejale aina ebausaldusväärsemaks.

Raamat on 416 lehekülge paks ja ma ei saa öelda, et kusagilt võinuks kärpida. Ilmselt on maht põhjuseks, miks tapja sisekõnet nii napilt ja miks mõned kümnendid on nii visandlikud. Tihti on krimiraamatute kõige naljakam osa juhtumit käsitlev ajaleheartikkel. See humoorikas episood ei puudu ka siit. Nagu Juurikas oleks abiks olnud.

Taavi Kangur pole uustulnuk ja «Sünk jää» on tema viies raamat. Käisin ühel töisel õhtupoolikul läbi kogu toimetuse, kuid ei leidnud kedagi, kes oleks mõnda tema eelnevast neljast raamatust lugenud või üldse temast midagi kuulnud. Eks seegi näitab midagi. Sel juhul on «Sünk jää» läbimurdeteos, millest edasi läheb kirjanik aina paremaks.

***