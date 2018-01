Krimikirjanik, kes sai inspiratsiooni õiguskaitse loengust

-«Sünk jää, otsatu põhi» on teie neljas romaan. Mis teos see selline on?

See on lugu prokurörist, kes otsib erilisi juhtumeid. Ta on pisut pettunud, et enamik kuritegusid laheneb liiga lihtsalt, nagu näiteks joomingu käigus tapetud sõber, varastatud raha ülekandmine ohvri arvelt oma arvele jne. Ükspäev satub prokurör aga peale raskemale veretööle, mille juures viitab kõik, et seal pole mitte midagi tavalist. Mida edasi ta uurib, seda enam talle tundub, et see on kuidagi seotud temaga ja tema teenistusajaga Nõukogude armees. Paralleelselt räägib raamat tema teenistusajast ja seal juhtunust.

-Arvustaja Sigrid Kõiv nimetab siinsamas kõrval seda romaani teie läbimurdeteoseks. Mille poolest erineb see teie varasemast kolmest romaanist? Mida tegite seekord teisiti?

Esiteks oli selle loomisaeg kõige pikem. Idee tekkis juba 2012. aastal õiguskaitseasutuste loengus, mida andis prokurör Heino Tõnismägi – just sealt tuligi mõte prokurör peategelaseks panna. Korjasin mõtteid veel mitme aasta jooksul, oli korralik settimisperiood. Tekstiosa kirjutasin 2015. ja 2016. aastal. Kõige suurem muutus oligi Tartu Ülikoolis omandatud õigusalane haridus, mis annab õigusest süsteemsema arusaamise.

Raamatu neis osades, mis räägivad 1990. aastate politseitööst, kasutasin sellel ajal töötanud politseiniku abi, et saada aru, kes, millal ja kuidas selliste juhtumite puhul sündmuskohale saabus ning kuidas asja uuriti. Hilisema uurimise osa vaatas üle üks teine politseitöötaja, kelle teadmised on tänapäevasemad. Vene sõjaväge puudutava osa jaoks uurisin ja lugesin ise ning lõpuks kasutasin oma venna abi, kes on Vene sõjaväes teeninud. Tahtsin, et lugu oleks võimalikult tõetruu. Lühidalt öeldes: rohkem uurimistööd, pikem kirjutamisperiood ja hoolikam järeltöötlus.

-Kas tagasiside eelmistele raamatutele on teid kirjanikuna kuidagi kasvatanud ja aidanud?

Kuulan kriitikat, vaidlen vastu ainult mõttes ja püüan arvustusest välja noppida korduvad asjad, mis on arvustajatele häirivalt silma jäänud. Tagasisideta puuduks areng. Enda teoste sees olles ei suuda neid kunagi väljastpoolt neutraalse pilguga vaadata. Kasutan alati enne avaldamist proovilugejaid, tavaliselt kaks kuni neli inimest, ning vaatan, kus nende arvamused kokku langevad ja mida on tarvis parandada, kohendada ja juurde kirjutada.

-Miks just krimižanr?

Oma kasvuaastatel, mis jäid üheksakümnendatesse, nägin kõrvalt, kuidas inimesed said üleöö rikkaks. Kuidas inimesed jäid üleöö vaeseks. Nägin, kuidas kuritegelik maailm õitses ja langes. Eestis tapeti iga päev üks inimene ja kurjategijatele langes teenimatult kangelaste oreool. Ilmselt tõukas mind krimi suunas seegi, et ma olen töötanud inkassaatorina ja teeninud Eesti Kaitseväes. Puutusin palju kokku relvade ja taktikalise õppega.