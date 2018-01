Dolores O’Riordani tume sära

1990. aastate hakul oli Iirimaa kogu maailmas kuum nimi. Iiri terroriorganisatsioon IRA täitis pommiplahvatustega teleuudiseid ja iiri bändid muusikaedetabeleid. Iirimaad pidas oma eeskujuks ka noor Eesti Vabariik, iiri kõrtse tekkis sinna ja tänna, pealinna kõrval jätkus neid ka näiteks Viljandisse. Kui iiri pubisid siiski päris igasse Eestimaa nurka ei jagunud, siis ilma iiri muusikata ei saanud tollal läbi ükski raadiojaam. U2, Sinead O’Connor, The Waterboys, The Pogues ja The Frank And Walters oli aktuaalsed nimed. Ja The Cranberries.

Tugevasti The Smithsist mõjutatud The Cranberries kogunes Limerickis 80ndate lõpul. Dolores O’Riordan ei olnud algkoosseisus, kuid vahetas algse solisti välja 1990. Toona kandis bänd veidi pikemat ja sürreaalsemat nime The Cranberry Saw Us, millest vormus hiljem suupärasem lühend. Huvitav, kui paljud bändid oleksid võtnud lauljaks naise, kes laulab puhta metsosopraniga, mida vürtsitab joodeldamise ja tugeva Limericki aktsendiga. Paberi peal näeb see kombinatsioon suhteliselt jabur välja, kuid praktikas töötas. Sellegipoolest ei saabunud menu üleöö, kuigi pisikeste keldi elementidega energiline, ühest küljest raadiosõbralik, teisalt ikkagi teatud alternatiivse maiguga, tugeva hitipotentsiaaliga muusika oli täiesti olemas juba bändi esimesel, 1993 ilmunud kauamängival «Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?», kust leidis laiemat kõlapinda raadio- ja MTV-hitt «Linger».

The Cranberriese tähetund saabus aasta hiljem ilmunud albumiga «No Need to Argue», mida aitas ligi 20 miljonit eksemplari müüa superhitt «Zombie». «Zombie» järgi tantsiti ka Eestimaa klubides ja täitsa võimalik, et tänaseni ei tea paljud, et tegemist oli tegelikult eheda protestilauluga, mis oli pühendatud Barringtonis IRA korraldatud plahvatuses hukkunud noortele poistele Jonathan Ballile ja Tim Parryle.

Vähe on nii otsekohese poliitilise sõnumiga edetabelites nii kõrgele jõudnud hitte nagu «Zombie». Selle sadu kordi nähtud video on tänagi äärmiselt kõnekas. Ülekullatud näo ja põlevate silmadega O’Riordan, rist taamal, ahastav ja raevukas samal ajal, laulmas otse hingepõhjast: «In your head, in your head, they’re still fighting / With their tanks, and their bombs / And their bombs, and their guns / In your head, in your head, they are dying.» («Sinu peas, sinu peas, nad sõdivad ikka veel / Kõigi oma tankide ja pommidega / Ja koos nende pommidega ja relvadega / Sinu peas, sinu peas, on nad kõik suremas.») Mõjus. Sõnad olid lauljatari enda kirjutatud nagu enamiku The Cranberriese palade omad.

Komplitseeritud lapsepõlve ja probleemitiheda täiskasvanueluga O’Riordan oli kahtlemata karismaatiline naine, kelle energia pulbitses välja nii albumitelt, kontsertidelt kui ka videotest. Ta rääkis avalikult oma depressioonist ning bipolaarsest häirest. Taasühinenud The Cranberriese väljakuulutatud maailmatuur jäigi ära, soolokarjäär ei jõudnud hoogu sisse saada. Oli mis oli, selgelt märgatav tume pinge käis Dolores O’Riordaniga alati kaasas ning aitas paradoksaalsel kombel tal särada.