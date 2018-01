Maryn E. Coote: kui inimesel on looming sees, siis see ka pressib välja

«Ei kujuta ette sedagi, kas vastab tõele, et enne 1980. aastal Rootsi emigreerumist oli ta salvestanud Eesti Raadios ja Eesti Televisioonis üle viiesaja laulu. Täitsa võimalik tegelikult. Anne on üks vägev asi ja temal on see olemas.»

Jah, tõsi, üle 500 lindistuse! Aga kus nad olid? Nii kui olin ära lindistanud, nii pandi kohe kusagile kappi ja sinna nad jäid. Ka see suur «Raagus sõnad», mis tuli võistluskontserdil tagant esimeseks. See oleks ka kappi jäänud, kui rahvas poleks soovikontserdil raadios seda soovima hakanud. Kuigi minu jaoks pole see laul kunagi mingit tähendust omanud, pigem mälestus, kuidas ma seesmiselt ei tunnetanud seda laulu üldse nii, nagu Rein [Rannap] mind käskis laulda.

Meie fraseerimine Reinuga on täiesti erinev! Temal on selline, nagu enamikul rahval, et saab laulu kaasa laulda, ja sellepärast rahvas saabki selle laulu järgi laulda, et nii pidin laulma... See helistik oli mulle ka natuke liiga kõrge, kiskus punnitama. Aga Born laulis seda nüüd tõesti ilusti ja tema häälele see ka sobis! Ta elas vähemasti ka teksti sisse.

««Maskeraad» annab ülevaate tema hilisemast loomeperioodist. Stiilipuhas outsider soul-funk-r’n’b ehk täpipealt see, mis Washington DC leibeli Peoples Potential Unlimited (PPU) bossil Andrew Morganil pulsi pekslema võtab. Et sellise maitse ja kõrvaringiga mees peab Marynit üheks oma lemmikartistiks, on vägagi kõnekas. Maryni vokaal on tähelepanuväärne, ent ometi tasub tähele panna, et käesoleval kümmet pala sisaldaval kogumikul on ka neli maitsekat instrumentaalpala.

Võib muidugi fantaseerida, mis oleks juhtunud siis, kui 80ndate lõpul mõneks ajaks USAsse kolinud Maryn oleks seal juhtunud olema õigel ajal õiges kohas ning trehvanud õigete produtsentide otsa. Oletame, et Maryn oleks tootnud paar suurelt produtseeritud diivaalbumit. Potentsiaali igal juhul oleks olnud, Coote saaks perfektselt hakkama nii kaverite kui ka originaalidega, veaks välja nii jazz’i kui pehme gruuviga r’n’b. Tegelikult oleks päris tore olnud. Aga jällegi, ehk on kõik kõige paremas korras just nii, nagu ta praegu on. Küllap ongi.»

Vot – eks selliselt olen ma ise ka kunagi ammu, nõuka-ajal mõelnud, et kui ..., et mis oleks? Oleksin tahtnud Ameerikas mustadele hoopis background-lauljaks saada, sest mulle meeldis alati harmoonias laulda...