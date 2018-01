Galerii: Erkki-Sven Tüüri 9. sümfoonia maailmaesiettekanne

«Leidsin, et see sobib – muusika algab ei kusagilt. Äärmiselt abstraktne, tume virvendus, milles hakkavad sündima äratuntavad intervallijärgnevused, millest omakorda kujunevad motiivid ja teemadering,» on helilooja öelnud. «See on üks lõputu minek. Tegelikult ei jutusta ma seal mingit üht konkreetset lugu. Ma annan ehk kuulajale kätte teeotsa, et ta ehitaks üles oma loo.»