Fagotivirtuoos ja Grammy nominent Martin Kuuskmann esineb Eestis

Viimati esines ta Eestis kaks aastat tagasi Tõnu Kõrvitsa teose «Vihma laulud vikerkaarele» maailmaesiettekandel.

Kuigi Kuuskmann on varem üles astunud ka maineka Eesti Festivaliorkestri ridades, eilsel Erkki-Sven Tüüri 9. sümfoonia «Mythos» maailmaesiettekandel teda laval ei olnud.

«Kahjuks pidin seekordsest turneest loobuma, sest töötan Denveri ülikoolis fagoti eriala professorina ning vaatamata sellele, et tööandja lubab rohkesti reisida, ei ole mul mitu nädalat – sest just nii kaua kestab orkestri turnee – võimalik oma põhitööst eemal olla,» selgitab Kuuskmann.

Ajapuudusel pidi ta ka ära ütlema turneest Brasiiliasse Berliini Filharmoonikute juures asuva Ensemble Berliniga. «Selle positiivne külg on aga see, et saan kodumaal viibida nädala. Tallinna asemel peamiselt küll Pärnus, aga loodan ilusa rannailma peale,» muigab fagotimängija. «Ma usun, et anname nii seal kui ka Tartus nii vägeva kontserdi, et sellest kuuldakse ka mujal.»

Kuigi muusik on peaaegu 30 aastat elanud Ameerikas, on tema side Eestiga tugev ja kas või Pärnu Linnaorkestris on tal palju sõpru ja tuttavaid. Viimane koostöö jääb siiski aastate taha. «See oli 2002. aastal David Oistrahhi festivalil, mil esitasime Mozarti fagotikontserti. Sellest on mul väga head mälestused.»

Ka dirigent Risto Joosti kohta jätkub tal vaid kiidusõnu. «Risto on tundlik ja siiras muusik, suurepärane suhtleja ja erakordne dirigent. Kõigele lisaks lihtsalt üks väga lahe kuju.»

Kontsertidel on kavas Kuuskmannile kirjutatud Tõnu Kõrvitsa «Vihma laulud vikerkaarele» ja Christopher Theofanidise «Fagotikontsert», lisaks Ludwig van Beethoveni sümfoonia nr 7 ja Wolfgang Amadeus Mozarti sümfoonia nr 7

«Ülemaailmselt tunnustatud Theofanidis ja Kõrvits on mõlemad väga huvitava ning omapärase helikeelega. Tõnuga oleme lapsepõlvesõbrad ja Chrisiga õppisime koos ülikoolis,» räägib Kuuskmann. «Mulle kirjutatud teosed ongi kõik eranditult sündinud läbi isiklike kontaktide. Mõlemad teosed on fantastilised ja mulle väga tähtsad. Nii Kõrvits kui ka Theofanidis teavad, kuidas mulle meeldib mängida, ja on sellega arvestanud. Tõnu teos on lummav, Chrisi oma peadpööritava tehnika ja samas ilusa meloodiaga, olen nende loomingusse kiindunud. Ning saan seda oma hingest ja südamest mängida.»

Eestis loodab ta peatselt taas esineda.

«Võiksin siia tulla oma duo partneri, neljakordse Grammy nominendi, Brasiilia jazz-pianisti ja helilooja Jovino Santos Netoga. Jazzkaar oleks selleks hea sündmus – saaksin publikule pakkuda brasiiliahõngulist, teistmoodi klassikalist muusikat.»

Veebruari alguses on ta Eestis tagasi, kui juhendab Tartus noori muusikuid Kristjan Järvi algatatud Balti Akadeemias. Lisaks on sel hooajal kavas soolokontserdid USAs, Tais, Koreas, Hiinas, Austrias ja mujal.

«Üksi reisimist on mul palju, tahaksin olla rohkem isa ja abikaasana kodus Denveris. Aeg ju lendab.»

**