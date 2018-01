Janar Ala kirjutab Tanel Padari värskest EPst «Parem veelgi»: «Uus Tanel Padar on hõlpsasti, nagu öeldakse, leidnud oma kuulaja ja tuuleke on purjedes. Kuna Padar on sümpaatne inimene, siis saab selle üle olla ainult hea meel (kõlan juba nagu eesti laulja Kanal 2 eetris, aga mõtlen seda siiski tõsiselt), aga arenguruumi veel on (kõlan nagu lollakas, kuid mõtlen samuti tõsiselt).»