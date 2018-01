Heino Liimets läheb ajalukku kasvatusteaduse integraalsuse põhjendajana ning koolinoorte elustiili uurimise koolkonna rajajana. Need kaks panust on ka rahvusvahelise teaduse perspektiivist täiesti märkimisväärsed. Heino Liimetsa tööd jätkab tema tütar Airi Liimets, kellega vestleb Joonas Hellerma. «Isa elust olen olulisimana õppinud, et ei tohi ennast surnuks töötada ja ei tohi surra ennem, kui enda jaoks midagi väga olulist pole veel valmis saanud. Seda mõtet kavatsen ka rakendada».