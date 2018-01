Rainer Sarnet toob lavale Nobeli preemia laureaadi teose

Nobeli kirjanduspreemia laureaat François Mauriac kirjutas romaani «Öö lõpp» 1935. aastal. Väljend post-truth polnud veel käibele tulnud, kuid ka Mauriaci teemaks on selles romaanis tõde. Kas on võimalik tabada tõde, rääkida tõde? Thérèse Desqueyroux, kes on loo peakangelanna, on tuntud kui illusioonitu maskide maharebija, tõeütleja, kelle tõde mürgitab sõna otseses ja kaudses mõttes. Kaunis mürgitaja Thérèse Desqueyroux on vastupandamatu, sest tõde teeb vabaks. Kuid mis saab Thérèsest endast?