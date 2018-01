Kosmilist õõva talveöödesse

Kui Loomingu Raamatukogus ilmus läinud aasta lõpus Michel Houellebecqi Lovecraftist rääkiv raamat, «H. P. Lovecraft: maailma vastu, elu vastu», siis oli poodides suur nõudlus eestikeelse Lovecrafti järele, ja ehkki tema teoseid on varem eesti keeles avaldatud, ei olnud selleks ajaks saadaval enam midagi. Nüüd on kirjastus Viiking selle vea parandanud ja meilgi on olemas suur ja uhke raamat õudusmeistri lugude paremikuga.