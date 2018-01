Paavo Järvi, Erkki-Sven Tüür ja sümfonismi eksistentsialistlikud küsimused

Silmapaistvad ja ikooniks kujunenud orkestrid, nagu Berliini või Viini filharmoonikud on iga maa ehe ja bränd (ja palju tugevam bränd kui ükski kinnimakstud disainiidee à la (b)rändrahn), mille põhjal seda maad ka identifitseeritakse.

Paavo Järvi on Festivaliorkestriga loonud kõrgemale püüdleva ning kaugemaid eesmärke taotleva tippkollektiivi, mille tegevus on juba vilja kandnud ja kannab veelgi. Stabiilne, traditsioone hoidev rahvusorkester on muusikaelu baas ja alus, kuid vaja on ka piire ületavat ja suurimate lähedusse pürgivat mõtlemist. Nii on Festivaliorkester, kuhu on koondunud Eesti orkestrite parimad mängijad koos Euroopa tippmängijatega, valmis fööniksina õhku tõusma ning mobiilsena maailmalavasid vallutama.

Sümfooniaorkester on klassikalise muusikakultuuri vundament, sümfoonia klassika tippvorm. Selle kontserdi kava näitas eri ajastute sümfonismi mõtteviise ja arenguid: sümfoonia 21. sajandil – Erkki-Sven Tüüri üheksas, sümfoonia 20. sajandil – Šostakovitši kuues ning sümfonism 19. sajandil – Johannes Brahmsi viiulikontsert. Oli erakordselt huvitav tajuda sümfonismi muutusi ja arenguid sellises ajalises võrdluses.

Kontsert algas Erkki-Sven Tüüri oodatud esiettekandega, kõlas tema sümfoonia nr 9. Sümfoonia on ju praeguse aja muusikalises arengus tugevalt teisenenud. Orkestriloome põhisuund on pigem selgelt määratletud osadeks eristamata kompositsioon, mis sageli kannab poeetilist, sisule ja ideestikule vihjavat pealkirja, ja mis on võibolla ekvivalent 19. sajandil alguse saanud sümfoonilisest poeemist.

20. sajandi viimased suured sümfonistid olid sel kontserdil sümfooniaga nr 6 esindatud Dmitri Šostakovitš, Sergei Prokofjev, Jean Sibelius, ka meie Eduard Tubin ning üleminekuperioodil poola helilooja Krzysztof Penderecki ja taanlane Per Nørgård.

Seda tähendusrikkam, et üks sümfonismi liini jätkajaid on meie oma helilooja, nii nagu ütleb ühe mõjukaima muusikaajakirja Gramophone retsensent oma arvustuses Tüüri sümfooniale nr 7: «vähesed tänapäeval aktiivsed sümfonistid on mulle nii tugevat muljet avaldanud kui Erkki-Sven Tüür».

Kui selliste ulatuslike suurteoste rida on jõudnud üheksanda numbrini, on läbi tehtud palju arenguid ning püstitatud mitmeid olemuslikke küsimusi. Nii ka sümfoonias nr 9, mille alapealkirjaks on «Mythos» – müüt. Võrreldes Tüüri mõne eelmise, keeruka struktuuri ja faktuuriga sümfooniaga, on siin üldine loomepilt puhtam ja läbipaistvam, ideed on antud väga selges ning seda rabavamalt valusas vormis.

Muusikateadlane Kerri Kotta ütleb oma esiettekande eel ajakirjas Muusika ilmunud uurimuslikus käsitluses sellest sümfooniast, et see on nii loomislugu kui ka häving. Sellisena tajusin teost ka mina kuulajana. Teose alguse puhtad algintervallid kvindid ning pikkadesse helidesse süüviv vaatlus areneb läbi teose polüfoonilise koe valusasse kulminatsiooni, kus korduv ja üles ehituda tahtev motiiv peksleb mingi meeleheitlikkusega nagu vastu nähtamatut seina.