Selgusid kirjanikud, kes esindavad Eestit Londonis

Eesti delegatsiooni kõige olulisem esineja, nn «päevaautor» on kirjanik ja kolumnist Mihkel Mutt. Tema sulest on ilmunud üle 40 teose eri žanrites, sealhulgas romaane, mälestusi ja lasteraamatuid. Veel kuuluvad meie delegatsiooni Maarja Kangro, Andrei Ivanov ja Rein Raud.

Kultuuriminister Indrek Saar kommenteeris: «Võin uhkusega öelda, et tänapäeva Eesti kirjandus on mitmepalgelisem ja dünaamilisem kui eales varem. Loomulikult on aktiivse kirjanduselu nurgakiviks kirjanikud. Samuti oleme tohutult tänulikud suurepärastele tõlkijatele, kes vahendavad meie kirjasõna ja mõtteid teistele kultuuridele, teistele lugejatele – nemad teevad ka võõrad kultuurid meile mõistetavaks ja elavaks. Oleme tõeliselt rõõmsad, et aastal 2018, mil Eesti, Läti ja Leedu tähistavad iseseisvuse sajandat aastapäeva, on meie rikkalik ja mitmekülgne kirjandus Londoni raamatumessil aukohal.»