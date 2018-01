Kinno jõuab möödunud aasta veidraim film

Arstipaar Steven (Colin Farrell) ja Anna (Nicole Kidman) on kenad ja edukad, nende lapsed Kim ja Bob on nutikad ja andekad ning nende kodu on suur ja luksuslik. Pealtnäha täiuslikku maailma tekkivad mõrad, kui selgub, et Steven on hakanud kohtuma hiljuti isa kaotanud 16-aastase Martiniga (Barry Keoghan), kes tahab mehelt midagi. Lugu võtab sünge pöörde, kui Steven tutvustab Martinit oma perekonnale. Riskides kaotada kõik, peab Steven tegema šokeeriva ohverduse.