Tiit Palu võttis ette Euripidese

Euripidese «Medeia» esmaesitusest Ateenas möödub peagi 2499 aastat. Teadaolevalt oli see vähemalt kolmekümnes katse tõlgendada müüti Medeiast ja Iasonist. Selle Kreeka müüdi teemadeks on inimlik üllus ja väiksus, armastus ja kättemaks, ennustused ja needused. Argonautide retkest, kuldvillakust, Iasonist ja Medeiast on kirjutatud lugematu hulk teoseid, sest just müüdid aitavad meil mõista, kes oleme ning kuidas mõtleme ja käitume.