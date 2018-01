Kahe noormehe armastuse suvi

«Kutsu mind oma nimega» («Call Me by Your Name») asetab vaataja kesk romantilist Itaalia maaidülli. Perekond Perlman on end sisse seadnud sajandeid näinud villas, mis toimib omaette karakterina. Kergelt tolmunud lühtrid, maast laeni kõrguvad raamaturiiulid ja suvele avatud aknad annavad aimu akadeemikute perekonnadünaamikast.

Võib ette kujutada rõduustest sisse heljuvat lillelõhna või linnulaulu, mis kõlab kõrvuti filosoofiliste debattidega. Nagu paradiis, kus õhtud mööduvad mõtiskelude, veini ja sigarettide saatel ning päevad veeretatakse mööda aias oleskledes.

Intellektuaalide hubase pesaga liitub suveks professor Perlmani endine üliõpilane Oliver (Armie Hammer) – noormees, kes näib oma hoolimatu sarmiga võluvat kõiki külaelanikke, sealhulgas perepoeg Eliot. Nende kahe vahel tekib side, mis alguses ei olegi ehk enamat suvesõprusest. Näeme pikki rattasõite, kiirelt vahetatud pilke, ent ajapikku ka õrnu, peaaegu pooljuhuslikult jagatud puudutusi.

Pole keeruline aimata, millises suunas tüürib loo edasine kulg, ehkki see ei muuda filmi vähem paeluvaks. Isegi juhul kui teaksime iga pisimatki süžeelist tahku, suudaks «Kutsu mind oma nimega» me pilgud endiselt kinolinale naelutada. Kogu olustik ise, veel enam selle sees võrsuvad tunded, on sedavõrd köitvad. Ja kahe näitleja, Armie Hammeri ning Timothée Chalamet’ duo on enam kui võrratu.

Ehkki eelmisel aastal pärjati Oscariga «Kuuvalgus» («Moonlight»), antakse suurstuudiote toodetud filmides seksuaalvähemustele endiselt vähe ekraaniaega. Sageli on üles astumine n-ö sümboolne, piirdudes vaid paari minutiga. «Kutsu mind oma nimega» sammub teist rada, ja seda mitmes mõttes.

Kui sageli portreteeritakse geisuhteid filmides just keeruka sotsiaalse või ajaloolise konteksti kaudu, siis «Kutsu mind oma nimega» asetab keskmesse tunded. Näeme kahtlusi, esimese tõelise armastuse arglikke samme, ent enam kui armunute soole pöörab film tähelepanu armastusele endale, kogu selle pöörasuses.

Säärane tundeid ülistav vaade mõjub värskendavalt. Eriti meediaühiskonna taustal, kus iga sõna või tegu näib andvat põhjust moraalilugemiseks või hukkamõistuks. Justkui peaksime alati midagi ütlema, midagi arvama, justkui oleks maailmas vaid patustajad ja pühakud. «Kutsu mind oma nimega» avab teise maailma. Maailma, kus inimesi iseloomustavad mõistvus, avatus. Kus ideaaliks on tõeline vabadus ning tunnetel lastakse põleda heleda leegiga. Kõik mõjub kui unistus, või ehk kui unenäoline meeldetuletus sellest, kuidas me võiksime elada.

Sensuaalne sümbolism