Toomas Kirss: ma ei kavatse kohaneda igasuguste lollustega

- «Pilvede all» on jooksnud teles seitse aastat ja 15 hooaega. Te olete öelnud, et rahvani jõudmiseks ei tohi teha mitte filme, vaid telesarju. Tõsi ka, telesarja «Pilvede all» iga osa vaadatavus pendeldab läbi aja 200 000 vaataja ümber. Milliseid vaataja vajadusi see sari rahuldab?

Me ei tegele päevapoliitikaga, me ei räägi valitsusest, poliitikast ega hädalda, kui raskeks on elu Eestis läinud. Me räägime inimestevahelistest suhetest, mis on ka iga hea romaani ja filmi sisu. Ega «Hamletis» pole küsimus võimus, vaid ikka inimsuhetes. Inimesed otsivad lähedust, soojust, tunnustust. Sellest me räägimegi ja jätame saasta kõrvale.

Ma olen viimasel ajal hakanud kuulama venekeelset raadiojaama Volna. Venelane alustab hommikut nii: «Tere hommikust! Kui ilus ilm! Täna tuleb tore päev!» Rõõmsalt alustatakse. Aga mis meil on: kõigepealt loetakse üles, kuipalju on surnuid ja joodikuid. Aga mind ei huvita see, et mendid on öö läbi tööd teinud ja kolm roolijoodikut kinni püüdnud. Tahan oma päeva alustada positiivselt. Aga Eesti meedias ja eriti raadios algab kohe hommikul mingi ving: kuidas küll ära elada, õhtuni välja vedada!

Kriitika võib sind maapõhja peksta, aga kui sul on 150 000 vaatajat, siis jookseb sari edasi, midagi pole teha.

Meie räägime «Pilvedes» sellest, et ka homme on ilus ja täna on veel ilusam!

- Seda võib nimetada eskapismiks.

Kui oled terve päeva saanud kaela seda, millised maksud tõusevad, kes vahele võeti ja mida poliitikud ütlevad, siis sa õhtul seda enam ei taha. Ja algab «Pilvede all», kus elu on ilus. Neil on ka oma mured, aga need on seotud sellega, kuidas lähedastel läheb. Nii nagu päriselus ongi: armastatakse üksteist!

Toomas Kirss FOTO: Mihkel Maripuu/Eesti Meedia/Scanpix Baltics

- Tehniliselt võiks sarja «Pilvede all» mudelit vaadata nii: võeti töötavad elemendid välismaistest telesarjadest, kus peaosas on naised, näiteks «Seks ja linn» ja «Meeleheitel koduperenaised», ja segati need Eesti moodi soustiks kokku, sest nišš oli täitmata.

Päris nii see polnud. Meil on sarjas kolm õde, aga neis ju õdesid ei ole! Tegelikult algas see nii: avastasime, et Eestis tehakse ainult selliseid sarju, mille peategelased on mehed. Naised olid teisejärgulised, sootud – mis praegu muidugi läheb hästi konteksti, meil polegi varsti enam sugusid. Me tegime naised ilusaks, panime nad peaosadesse. Ja siis kasutasime võtet, mida kinomaailm ammu teeb: kaadritagune tekst. Geniaalses filmis «Roheline miil» on üle poole tekstist kaadri taga.