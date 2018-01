Mart Kadastiku romaanidega lähemalt tuttav lugeja ei üllatu, kui võtab kätte tema vastse teose ja avastab, et sellegi sündmustik keerleb inimeste intiimelude ümber. Erootikaga tembitud tekst mõjub paiguti küll koomilis-fantastilisena, kuid Kadastiku loomingu eesmärk pole nüüdisaja seksuaalsuhete paroodia, vaid kujutada elu nii, nagu see päriselt on. Ilma filtriteta.