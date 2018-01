Märtsis jagatakse taas Eesti filmi- ja teleauhindu

Eesti Vabariigi juubeliaasta EFTA toob nii filmi- kui ka teleauhindade poolele juurde uusi kategooriaid, et veelgi rohkem professionaale saaks väärilise tunnustuse. Nii on näiteks filmiauhindade kategooriatesse lisandunud parima helilooja ja filmikunstniku ning aasta tegija kategooria. Telemaastikul leiab nüüdsest tunnustust ka parim stsenarist, lisaks on uute kategooriatena lisatud parim erisaade ja parim ajakirjanduslik telelugu.