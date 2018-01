Piip ja Tuut muutuvad Haide Männamäeks ja Toomas Trossiks

Tegijate kinnitusel pole see lugu ühestki konkreetsest inimesest, aga see võib olla igaühest meist. Selleks, et seda lugu mõista, ei pea elama ajal, mil Eesti oli kistud sõjakeerisesse ega olema Siberisse saadetute nimekirjas. Kes armastab, jääb inimeseks; kes naerab, jääb ellu – ka kõige karmimatel aegadel.