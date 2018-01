Filmiarvustus «Pilvede all. Neljas õde»: hüpnootiline Eesti värk

Seitse aastat vaatajate armastust on korralik kapital, et telesarja põhjal film vändata. Samalaadne suundumus valitseb ka filmimaailmas laiemalt. Kedagi ei heiduta, et tele- ja kinolina, nagu ka seriaali- ja filmiformaat on väga erinevad. Ühest teise uisutamine pole sugugi lihtne, kuid fännid ummistavad saalid niikuinii! Tahaks ju armsaks saanud kangelannasid taas näha! Ja uudishimu tõukab kah takka – mis edasi saab?