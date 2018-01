Juurikas. Ossinovski seiklused Patagoonias

«Kodanik Ossinovski ütles, et tuli Argentinasse eravii-siliselt, lihtsalt pulmareisile. Kinnitas, et soovib puhata madala haridustaseme ja väikese sissetulekuga idiootidest, kes moodustavad rõhuva enamuse Eesti meessoost elanikkonnast. Selgitas, et plaan on närvide rahustuseks sõita autoga läbi hõredalt asustatud Patagoonia. Meie saime muidugi kohe aru, kellega on tegemist. Koos kodanik Ossinovskiga saabus abikaasaks maskeerunud radist, kelle ülesandeks oli pidada ühendust Tallinnas asuva keskusega. Panime paari-kesele nuhid sappa ja hoidsime nende tegevusel hoolikalt silma peal.»