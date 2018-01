Eesti Arhitektuurimuuseumis avatakse näitus lummavatest tühermaadest

Paco Ulmani vormiliselt ranged ja täpselt kadreeritud fotod Tallinna ja selle lähipiirkonna tühermaadest loovad vastaspinge sotsiaalsete, ruumiliste, psühholoogiliste ja poliitiliste käitumismustrite vahel. Tema fotod on pildistusviisi tõttu näiliselt staatilised, ent neil kujutatud rajad ja ruumiloogika loovad tunde liikumisest. Ulman näib jäädvustavat fotodele liikumise laade, varjusid, kus inimeste kohalolu on tajutav, kuigi neid kaadris enam ei ole.

Mida on heitmaal – urbaansele keskkonnale nii omasel vaheruumil – üle või puudu, et inimesi sinna ikka ja jälle tõmbab? Mis on heitmaa sügavam olemus ja mida inimesed sealt otsivad? Mida selle keskkonna abil endas kompenseeritakse?

Ulmani piltide näol on seepärast tegemist ka omalaadse visuaaluurimusega argielu ja vaimse maailma põimitusest. Just viimasest lähtuvalt on fotod näitusesaalis jaotatud gruppidesse, peegeldades erinevaid isiklikke ja kollektiivseid praktikaid – mis on rituaali roll; millises vormis väljendub korraiha või selle põlgus; mis aitab leida tasakaalu; mis mõjub tuttavalt, ent tekitab võõristust.

Näituse tarbeks on Ulman Rotermanni soolalao suure saali keskele kavandanud läbi kahe korruse ulatuva ajutise galerii. See annab külastajatele võimaluse liikuda õhuruumis, mis on tavaliselt ligipääsmatu. Näituseruumi kujundus haakub seega otseselt Ulmani fotodega – mõlemad kasutavad kõrvale heidetud, perifeerset ruumi.

Eksperimentaalsete näituseprojektide taustal on Arhitektuurimuuseumi soov jätkata oma ekspositsioonipindade kasutusvõimaluste avardamist ning mõtestada ümber muuseumi toimimist näituse- ja sündmuspaigana. Selgelt artikuleeritud, kuid tundlikud ruumilised sekkumised pakuvad külastajatele alternatiivset ruumikogemust ning kompavad piire arhitektuuri ja kunsti vahel.

Paco Ulman (1980) on arhitekt ja fotograaf. Alates 2001. aastast on ta töötanud arhitektina (Ars Projekt, AB Kosmos, Arhitektuuriagentuur, Allianss Arhitektid), 2013. aastal kaasasutas arhitektuuribüroo Mudel Arhitektid. Olulisemad teostatud projektid: Pärnu Mudaravila juurdeehitus (2014), Lydia Hotell Tartus (2016). Kunstialastes töödes tegeleb ta erinevaid väljendusvahendeid kasutades peamiselt ruumi ja selle representatsiooni temaatikaga. Valik isiknäitusi: «Tallinnas» (2009), «Mememe» (2014). 2014. aastal auhinnati teda Sadolini Kunstipreemiaga.

Näitus «HEITMAA. Paco Ulman» Eesti Arhitektuurimuuseumi suures saalis.

Näitus jääb avatuks 25. märtsini.

Ruumiinstallatsioon ja fotod: Paco Ulman