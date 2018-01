Tallinn Music Week avalikustas juubelifestivali muusikaprogrammi esimesed artistid

Terve nädala kestva TMW juubelifestivali tuumaks on ettevõtluskonverents Kultuurikatlas ning kolmel õhtul Tallinna klubides ja kontsertsaalides toimuvad muusikaüritused, kus astub üles ligi 250 artisti kogu maailmast. Tänaseks on kavasse kinnitatud 67 esinejat 18 riigist.

Neljapäevast, 5. aprillist laupäeva, 7. aprillini vältav muusikaprogramm sisaldab valikut eksperimentaalsetest tulevikuhelidest tabelipopini, tantsubiitidest metalini ja folgist klassikani. Välisartistidest on kavas teiste seas põhjanaabrite legendide Ismo Alanko ja Kimmo Pohjoneni uus ühisprojekt koos helidisaineri-sämplinäpu Tuomas Norvioga ning kõikidel kontinentidel tuuritanud hevibänd Battle Beast. Rootsist saabuvad festivalile Jugoslaavia juurtega DIY klubimuusika artist GNUČČI ja glitter-punk bänd The Magnettes, keda on juba haipinud nii skandaalne blogija Perez Hilton kui ka muusikaveeb Gigwise. Taanist tulevad BBC saatejuhi Craig Charlesi lemmikust soulibänd D/troit ja futuristlik mürarokibänd ZRN, Austriast juke´i ja footworki tõusev täht Franjazzco, Kanadast sealsete muusikakriitikute lemmikust räppar Arlo Maverick ning New Yorgist kolmanda laine ska arhitektidest The Toasters.