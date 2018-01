D'Artagnan ja seitse pöialpoissi mõrvamüsteeriumis

Olen varemgi sõnastanud, miks mind köidavad näidendid, kus tegevuspaik teater ja tegelased näitlejad. Aga kordan taas. Teater ei ole elust välja kistud suvameelelahutus, teater on elu kvintessents, teater on inimolemise tuum. Näitleja on ajastu lühikroonika, ütleb Hamlet. Näitleja on inimliku häbi ettekandja laval, kirjutab poeet Juhan Viiding.