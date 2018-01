Selgus 2019. aasta laulu- ja tantsupeo juhtmõte

XXVII laulu- ja XX tantsupeo juhtmõte on «Minu arm». Need sõnad puudutavad kõiki meid isiklikult ning igaüks teab ise nende tähendust. Lydia Koidula sulest sai neist otsekui ajatu hümn isamaa-armastusele, mis on rahvast rasketel aegadel ühendanud oma maad hoidma ning aina uueks looma. Kõigi meie suhe isamaasse on eriline. Arm ja isamaa on niivõrd avarad ja mitmekihilised mõisted, et saavad sisu üksnes isikliku pühenduse ja pöördumise kaudu.