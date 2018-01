Boyd ja Clapton kohtuvad kevadel ja suvel vahel, käivad kinos ja pärast jalutades Clapton küsib: «Meeldin ma sulle või käid sa minuga, kuna ma olen kuulus?» Boyd pöörab asja naljaks. Claptonil on raske tunnetest rääkida. Selle asemel valab ta need lauludesse. Clapton viib Boydi ühel pärastlõunal sinna korterisse, et mängida talle lugu, mille ta on kirjutanud. See on «Layla».