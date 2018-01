Washingtonis avatakse Eesti jaoks väga oluline näitus

«Michel Sittow on Euroopa kunstiajaloos kuulsaim Eestist pärit kunstnik. On loomulik, et just Eesti Kunstimuuseum korraldab Michel Sittowi loomingu näituse, tuues haruldased tööd korraks Tallinna. Selle nimel pingutasime üle viie aasta, näituse korraldamist kergendas suuresti Washingtonis asuva Rahvusgalerii otsus liituda näituse ideega ning avada Michel Sittowi näitus ka oma muuseumis. Näidata Sittowi töid Eestis on parim kingitus, mida muuseum oskaks Eesti 100. juubeliks rahvale teha,» rääkis Eesti Kunstimuuseumi direktor Sirje Helme.