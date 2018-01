Haapsalus puhkes häda kunsti pärast

Kas see on kunst, küstiti Eesti Kunstiakadeemia II kursuse tudengite näituselt lahkudes? Kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla aga ülteb, et Haapsalu Linnagaleriis juba ajalugu teinud näitus «Kui ma elust peaks ärkama?» on üks viimase aja meeldejäävamaid näituseid Haapsalu Linnagaleriis, ja seda kõige paremas mõttes. Miks ta nii arvab, sellele saab vastuse arvustust lugedes.