Punk ei ole surnud!

Alustame sellest, et Eesti Muusikaauhindadel on vaid ühel korral pärjatud punkbändi. Aastal 2010 hääletas žürii aasta debüütalbumiks Chungin & The Strap-On Faggotsi esimese ja viimase kauamängiva. Sama plaat kandideeris ka aasta punk/metal-artisti kategoorias. Jah, ma mängisin seal kitarri. Võime tollaste bändikaaslastega tänaseni öelda kellele tahes, et tee ise DIY põhimõttel nullist punkbändi ja lenda sama kõrgele, siis mõõdame uuesti m***e.