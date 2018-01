Vene Teater läheb suvel Sagadisse

RMK Sagadi metsakeskuse muuseumi juht Ain Kütt: «Sagadi mõis on juba ammu Eestis filmivõtete populaarseimaks paigaks, siin on filmitud sellised tuntud filmid nagu «Sherlock Holmesi ja doktor Watsoni seiklused. Baskerville’ide koer» (Lenfilm 1981), «Savoy ball» (Tallinnfilm 1985) ja nii mõnigi teine. Eesti Draamateater on teinud siin kahel korral oma etendusi ja 2006. aastal toimus siin ka Rakvere Teatri suvelavastus. Oleme väga õnnelikud, et vene klassika austajail avaneb võimalus külastada Vene Teatri lavastatud etendust sellises ebatavalises kohas nagu Sagadi mõisa ajalooline park.»