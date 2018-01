«Revival» võtab Donald Trumpi rappida ja see lärm, mida Eminem kuuldavale toob, on väga häiriv. See tekitab tahtmise kõrvad sulgeda, toast välja joosta ja kindlasti mitte kuulata seda, mida Eminemil meile öelda on. Nii arvab megastaari uuest albumist Janar Ala.