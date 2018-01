Arvo Pärdi muusikat mängitakse EV100 puhul ka Hollandis ja Belgias

«Dessy on spirituaalne helilooja, kelle uudisteos räägib inimese hinge teekonnast ja tuleb esitamisele kuues erinevas keeles, kultuuriline keeletraditsioon liigub Aasiast Euroopasse» ütles esiettekannet juhatav dirigent Risto Joost. Flagey kontserdimaja korraldab kahe aasta tagant Baltic Sea Festivali, valides igaks festivaliks välja ühe Baltimaa, mille kultuuri tutvustamisele keskendutakse. Seekordne festival on pühendatud helilooja Arvo Pärdile ja Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Kontserdid toimuvad EV 100 raames:

Tallinna Kammerorkestri asutas 1993. aastal dirigent Tõnu Kaljuste. Kahe aastakümne jooksul on sellest kujunenud üks Eesti esindusorkestreid, kes on oodatud esineja paljudel kontserdilavadel Euroopas ja mujal maailmas. Orkester on äratanud tähelepanu oma kunstiliselt terviklike kavade, stiilitundliku musitseerimise ja kõrgetasemelise interpretatsioonikunstiga. Mitmekülgses repertuaaris on esindatud nii baroki-, klassitsismi- kui romantismiajastu muusika, oluliseks osaks on 20. ja 21. sajandi heliloojate looming, sealhulgas vähemtuntud teosed ja uudisteoste esiettekanded. Orkester koosneb hinnatud keelpillimängijatest, kes astuvad regulaarselt üles ka solistide ja kammermuusikutena. Orkestri peadirigent on Risto Joost.