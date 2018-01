Le Guini raamatud ei mahu mingi žanrilise määratluse alla, sest seal kõneldakse kõigest sellest, mis on päriselt olemas – inimeste ja kultuuride suhetest, suhtlemisest, üksindusest ja lähedusest, sellest, mis meid kujundab, mis meid edasi aitab või takistab, sellest, mis teeb meist inimesed. Sellest, et ühtainsat tõde pole olemas ning et rännak on tähtsamgi kui sihtpunkt.