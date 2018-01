Norilskis tähistatakse Baltimaade 100. aastapäevi

«Norilski linn on üks nendest traagilistest kohtadest Venemaal, millega on tihedalt seotud tuhandete eestlaste saatus. Võimalus mälestada vaba Eesti 100. sünnipäeva eel kõiki neid, kes on siin oma kodumaa eest elu andnud, on puhas au,» sõnas Eesti Vabariik 100 juhtrühma liige Tiit Pruuli.