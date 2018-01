Geeniused, maadeavastajad või bandiidid?

Kuidas käib kokku kitarri-pusle, kui sul on neli õrnahingelist pilli ja kastide kaupa muud tehnikat ning kõik see tuleb mahutada tavalisse sõiduautosse? Weekend Guitar Trio muusikud on selle pusle kokkupanemises tõelised virtuoosid.

Robert Jürjendal, Mart Soo ja Tõnis Leemets on virtuoosid Eesti jazz’i-elus. Ehkki muusikale, mida Weekend Guitar Trio loob, on jazz’i raamid ammuilma kitsaks jäänud. Õigupoolest võluvad need kolm meest kitarrist välja helisid, mille peale pole tõenäoliselt varem tulnud ka pill ise. Kordumatu helikokteil valmib julgetest harmooniatest, maailmamuusikast, elektroonikast, jazz’i-sugemetest ja vabadest improvisatsioonidest. Kuidas seda kuulata on? Põnev! Ning kolme muheda pillimehe meenutused on samamoodi põnevad.