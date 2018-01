Eesti inimesed loevad kirjandust, nagu see oleks sotsiaalmeedia

Elisa uute teenuste juhi Kertu Kriiski sõnul loeti digiraamatuid Elisa Raamatu äpis mullu 10% võrra rohkem kui üle-eelmisel aastal, kuid samas tekkis muutus lugemise viisides. «Täiesti uus ja eristuv trend varasemaga võrreldes on see, et digilugemine sarnaneb üha enam sotsiaalmeedia kasutusele. Loetakse rohkem, kuid lühemate sessioonide kaupa. Mullu tegi keskmine digilugeja päeva jooksul 3-4 lugemisessiooni, mis oma olemuselt meenutabki enam nutiseadmest sotsiaalmeedia ja uudiste tarbimist kui traditsioonilist lugemist,» kommenteeris Kertu Kriisk Elisa saadetud pressiteates eelmise aasta digilugemise trende.