Kummitus natside peakontorist

Brunhilde Pomsel töötas ühele XX sajandi kõige kurjakuulutavamale mehele, Natsi-Saksamaa olulisele ideoloogile Joseph Goebbelsile alluvas propagandaministeeriumis stenotüpisti ja sekretärina. See naine pääses ajaloo ühele suurimale kurjategijale lähemale kui enamik tema kaasaegseid, aga mitte pelgalt see ei tee tema lugu tavatuks. Pomsel ilmus paksust minevikuudust ootamatult välja XXI sajandil, hakates süngest möödunust kõnelema ebatõenäoliselt kõrges vanuses, 103-aastasena. Ja tal on, mida öelda. See otseallikast pärit mõtlemapanev jutustus on oma argisuses küllaltki jube.