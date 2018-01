Tallinn Music Week avalikustas esimesed kõnelejad

TMW juubelifestivali raames 6. –7. aprillil toimuval konverentsil «Creative Impact» esinevad ettekannete ja aruteludega nii erinevate loomevaldkondade esindajad ja poliitikakujundajad kui ka valdkondadeülesed visionäärid. Tänavusel konverentsil keskendutakse süvitsi neljale fookusteemale, milleks on muusikatööstuse arengusuunad, uus majandus, inimkesksed linnad ning disainmõtlemine. Läbivateks märksõnadeks on ka tulevikuoskused, sooline võrdõiguslikkus, kodanikuaktivism ja kestlik areng.

Digitaliseerumisel põhinev uus majandus on meid paisanud ülemaailmsesse konkurentsi, milles edukalt toimimine lausa nõuab disainmõtlemist. Eesti Disainikeskuse endise juhi Jane Oblikase eestvedamisel on TMW kokku pannud vastavateemalise teemaploki, mis pakub lisaks aruteludele ka mitmesuguseid praktikume, muuhulgas Narva linna tulevikuvisiooni kujundamist. Disainmõtlemist õpetavad teiste seas DesignThinkers akadeemia asutaja Arne van Oosterom , tervislikumate ja turvalisemate igapäevaotsuste langetamise suunas «müksamise» ehk nudging’u ekspert Sille Krukow ja rahvusvaheliselt tunnustatud loova ärikooli Hyper Island esindajad.

Sellest, mis teeb linnad konkurentsivõimeliseks ning kuidas mõõta avaliku ruumi kvaliteeti, räägivad Jeruusalemmas ja New Yorgis kohakujunduse ning kogukonna planeerimisega tegelenud Elka Gotfryd mittetulunduslikust organisatsioonist Project for Public Spaces ning urbanist Teele Pehk. Linnade ööelust – klubiskene õigustest tööhõive, transpordi ja turvalisuseni – kõnelevad mittetulundusühingu Creative Footprint ja Berliini undergroundmuusika klubisid ühendava platvormi Clubcommission rajaja Lutz Leichsenring ning Amsterdami öölinnapea Mirik Milan. Teema juhatab sisse just TMWil ilmavalgust nägeva ööelu juhendi «A Guide To Managing Your Night Time Economy» esitlus rahvusvahelise muusikalinnade ja turuarenduse konsultatsioonifirma Sound Diplomacy poolt.