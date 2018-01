Baltimaade filmiinstituudid tutvustavad oma riikide 100. sünnipäeva puhul ühiselt filme

2015. aastal Cannes'i filmifestivalil allkirjastatud vastastikuse koostöölepingu jätkuks ühendavad Leedu, Läti ja Eesti filmiinstitutsioonid jõud, et veelgi rohkem tutvustada Balti riikide filmitööstust. Filmiinstituudid leppisid kokku, et koostööd tehakse mitmetel mängu-, dokumentaal-, ja animafilmide festivalidel üle Euroopa, kus esitletakse ja reklaamitakse kolme riigi rahvuslikku kinokunsti.

Baltimaade filmitööstust tutvustatakse sel aastal ühiselt Glasgows, Moskvas, Stuttgartis, Wiesbadenis, Rügenis, Kopenhaagenis, Aarhusis, Karlovy Vary's, San Sebastianis, Reykjavikis, Lübeckis, Tbilisis, New Yorgis, Berliinis ja Cannes'is. See tähendab ühiseid filmiprogramme, retrospektiive ning filmitööstusele suunatud üritusi, kus tutvustatakse Balti riike potentsiaalsete võttepaikadena.

«Väga hea meel on tähistada meie 100. aastapäeva koos lähimate naabritega. Üheskoos oleme palju nähtavamad kui eraldi. Juba viimased kolm aastat on Balti filmid olnud suure tähelepanu all ja saanud hea maine. 2018. aastal, kui meil on valmimas EV100 filmiprogrammi filmid, peame oleme eriliselt aktiivsed ja neid valmivaid filme veelgi jõulisemalt ka esitlema igal võimalikul moel – nii koostöös naabritega kui ka eraldi,» ütles Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepp.