Vikerkaar loeb. Kaotaja teeb tagasi

Kui Donald Trump andis aasta eest ametivande, oodati hirmu ja mõnel pool lootusega, et USA ja Venemaa suhted võtavad uue pöörde – et ta tühistab Ukraina interventsiooni järel Venemaale kehtestatud sanktsioonid, tunnustab Krimmi ülevõtmist, kärbib NATO haaret ja loob Putiniga liidu islamiterrorismi vastu. Midagi sellist pole juhtunud, sest kahtlustused Trumpi valimiskampaania kokkumängus Venemaaga ja Trumpi hilisemates katsetes asja kinni mätsida on toonud kaasa uurimise. Kuigi Trump tunneb Putini ja Erdoğani taoliste jõumeeste vastu vaistlikku sümpaatiat, näib ta ise liiga võhiklik ja keskendumisvõimetu, et mingit järjekindlat poliitikat ellu viia.