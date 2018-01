R.A.A.A.M viib Tartu põnevat teatrit

Kuhu satub Vanapagan tulles 21. sajandi teise kümnendi keskel põrgust maa peale õndsaks saama? Mis maa see on? Kas Jürkal on üldse võimalusi inimeseks jääda? Kokku saavad A. H. Tammsaare tegelased, Eesti näitlejad ja Jakuutia lavastaja Sergei Potapov, kelle lavastajakäekirja teatris võrreldakse filmisaurus Quentin Tarantinoga. Vanapaganat mängib Ivo Uukkivi, Antsu Martin Kõiv. Jumal nähtavalt lavale ei jõua, nagu Tammsaarelgi. Teistes osades Liisa Pulk, Elina Reinold ja Sulev Teppart.