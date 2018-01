Galerii: Tallinna vanalinnas filmiti «Eia jõulud Tondikakul» avastseeni

«Eia jõulud Tondikakul» on üks Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks loodavatest filmidest. See räägib 10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Tüdruk ei oska esialgu aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, viima kokku kaht armastavat inimest ning lahti harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.

Nädalavahetusel vanalinnas Meistrite Hoovis üles võetud jõululaada stseen on inspireeritud Püha Miikaeli kooli iga-aastasest traditsioonist. «Kuna minu tütar käib seal koolis, olen ise käinud laadal pannkooke küpsetamas. See on selline hästi vahva ja südamlik kogukonnatraditsioon, mis andis ainest filmi avastseeni sünniks,» rääkis filmi stsenarist ja režissöör Anu Aun.

Jõululaada stseenis lõid lisaks kutselistele näitlejatele kaasa ka ligi 60 harrastusnäitlejat, kelleks on mullu üle-eestilises casting'us silma jäänud lapsed ning nende vanemad.

«Eia jõulud Tondikakul» peaosatäitjad on Tallinnast pärit 10-aastane Paula Rits ja 12-aastane Siim Oskar Ots. Lastest kõrvalosatäitjateks on Annabrith Heinmaa ja Marvin Inno.

Laste kõrval astuvad filmis üles paljud tuntud näitlejad, nagu Jaan Rekkor, vennad Märt Pius ja Priit Pius, Mirtel Pohla, Priit Võigemast, Juhan Ulfsak, Tambet Tuisk, Anne Reemann, Tõnu Oja, Meelis Rämmeld, Maria Annus, Robert Annus ja teised. Näitlejadebüüdi teeb lastefilmis laulja Liis Lemsalu, kellel on üks kandvamaid rolle.