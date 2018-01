Aknapesija päästis Banksy kunstiteose

Eelmisel nädalal avastati Hullis, et keegi, kelle käekiri sarnaneb kangesti kuulsa Banksyga, on ühele Hulli jäädavalt tõstetud tõstesillale joonistanud kunstiteose, mis kujutab endast mõõgataolise pliiatsi tõstnud poissi ja teksti «Draw the raised bridge!», kirjutab Guardian.

Appi tõttas kohalik aknapesija Jason Fanthorpe. «Ma olen aknapesija, mul on vahendid ja mul on redelid,» ütles Fanthorpe, kes alguses vee ja siis lahusti abil rikutud kunstiteost taastada proovis. «Nüüd on see natuke kahvatum Banksy, aga ikkagi on meil ehtne Banksy. Mis on parem, kui see näotu valge plärakas.»