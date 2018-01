Millest rääkis Tommy Cash ajakirjaga Vogue?

Vogue'i intervjuus selgitas Cash ka oma stiili ja kunstiliste taotluste tagamaid. Tema moekollektsioon on, nagu tema muusikagi, täis iroonilisi viiteid nii nõukogude aja popkultuurile kui ka USA hiphopile. Teist on kasutatud selleks, et esimese üle nalja visata ning vastupidi.

Nii on näiteks üks Tommy Cashi hoodie kapuutside seeria üleni pühendatud Anne Veskile, keda Cash nimetas Vogue’i intervjuus «nõukogude printsessiks». Ühtlasi võib mässulise eesti räppari moekollektsioonis näha näiteks oranžide T-särkide seeriat, millele on kirjutatud «Life of Pavel», iroonilise viitena USA räpilegendi ja moekunstniku Kanye Westi albumile «Life of Pablo».