Eesti Festivaliorkester: Euroopa on vallutatud, ees ootab Aasia

EFO kontrabassimängija Angie Liang mängib igapäevaselt Milano La Scala teatri orkestris ja Moldovast pärit Mihai Ichim on Valencia orkestri kontrabassisolist. FOTO: Kaupo Kikkas

Võimas loometandem Tüür-Järvi

Turnee sümboolne avalöök anti 16. jaanuaril kodupubliku ees, mil Estonia kontserdisaalis tuli esiettekandele Eesti riigikantselei poolt Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhuks tellitud Erkki-Sven Tüüri 9. sümfoonia «Mythos». Järvit seob Tüüriga pikaaegne sõprus ja viljakas koostöö: Tüür on usaldanud Järvile mitme esiettekande juhatamise ja teoste salvestuse, Järvi omakorda on eri orkestrite eesotsas olles tellinud Tüürilt mitu teost, neist «Fireflower» on ka Järvile pühendatud.

«Erkki-Sven teab, et ma tunnen tema muusikat, olen end ette valmistanud juba esimeseks prooviks, ning kuna ta on sageli juba enne teose valmimist minuga oma mõtteid jaganud, aiman tema soove ette. Kuid «Mythosega» oli nii minul kui ka orkestril teatud pinge sees. Teos on väga hea ja ilus, aga ka väga keeruline ning orkestri jaoks uus. Oli suur väljakutse see kõlama saada. Lõplikult saime asjale pihta alles peaproovis. Mulle tundus, et lugu hakkas kontserdil siiski hästi tööle.»

Turnee kava oli märgiline: Brüsseli kaunite kunstide keskuses BOZAR leidis aset Tüüri «Mythose» rahvusvaheline esiettekanne, järgnevatel kontsertidel oli aukohal Arvo Pärdi looming, ettekandele tulid «Cantus» Benjamin Britteni mälestuseks ja «Fratres», mille lummuses saalid kõikjal hiirvaikseks muutusid.

Turnee solistina kaasa teinud viiulivirtuoos Viktoria Mullova sai oma meisterlikkust demonstreerida Sibeliuse «Kontserdis viiulile ja orkestrile d-moll op. 47» ning Brahmsi «Viiulikontserdis D-duur op. 77». Mullovat solistiks kutsudes läks Järvi välja kindla peale, kuid talle on alati olnud meisterlikkuse kõrval oluline ka vahetu inimlik kontakt ja teineteisemõistmine.

Lisapaladena kõlasid publiku seas alati rõõmsa elevuse esile kutsunud Lepo Sumera animafilmile «Kevadine kärbes» kirjutatud valss ning Mullova valik oli Pärdi «Passacaglia». Suuri vene sümfoniste esindas kavas Dmitri Šostakovitš, kelle 6. sümfoonia op. 54 jõuti vahetult enne turneed ka helikandjale salvestada.

EFO tegi Berliinis ajalugu

EFO direktori Andres Siitani sõnul tegi seekordse tuuri eriliseks asjaolu, et üles astuti väga olulistes kontserdimajades. «Vastutus oli tohutu! Esiteks – tulla välja Eesti nimega, teiseks – kuigi pole mõtet reastada kontserdimaju tähtsuse järjekorras, on Berliini Filharmoonia siiski üks neist «kõige-kõigematest». Kui publik su seal soojalt vastu võtab, on see tõesti väga suur kordaminek. EFO tegi Berliinis ajalugu, olles esimene Eesti orkester, kes selles saalis on esinenud.»

Ka Järvi tunnistab, et äsja lõppenud tuur oli mõnevõrra riskantne ettevõtmine. «Kui tavalistel orkestritel on kõik paigas, kõik toimib ja ollakse aastaid koos töötanud, siis niisuguse kontseptsiooniga (EFO muusikud kogunevad paar korda aastas, selle liikmed vahetuvad) ja nii noore orkestri puhul on kõik sõna otseses mõttes esimest korda. Kuid ainult sellised, pisut isegi hullumeelse intensiivsusega turneed, kus pole aega korralikult süüa ega magada, muudavad orkestri tõeliseks orkestriks, ühes rütmis hingavaks organismiks.»