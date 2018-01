Epner, Ulfsak ja Kangro teevad koos teatrit

Lavastusest saab teada järgmist: kuidas lüüa naela laua sisse; kuidas õppida rääkima; kuidas avada ust; kuidas olla empaatiline; kuidas õigesti tõmmata sokk jalga ning kuidas vabaneda süütunde põhjustatud kannatustest.

«Õpetamine on miski, mis saab alguse juba embrüos ning jätkub kuni aastakümneid hetkeni, mil inimesed molekulid lagunevad olematusse,» väidavad lavastuse «Workshop» autorid Epner, Ulfsak ja Kangro oma ühistööd tutvustavas tekstis. «Inimeseks ei sünnita, inimeseks õpitakse. Õpitakse, kuidas teha nii, et ebamäärasest bioloogilisest rakukogumist saab inimene. Vundamendi valamine. Vannitoa puhastamine nii, et kuhugi ei jääks inetuid plekke. Hammaste pesemine õige nurga all. Armastuse väljendamine. Õige hingamine sünnitamisel ja väärikuse säilitamine suremisel. Tulge. Me teame.»

FOTO: Tairo Lutter / Õhtuleht

Eero Epner (1978) on dramaturg Teater NO99s alates teatri asutamisest 2005. aastal. Dramaturgina on ta osalenud peaaegu 60 lavastuse juures, kirjutades sageli lavastustele ka tekste või tekstilõike. On teinud koostööd peaaegu paarikümne lavastajaga, sh olnud korduvalt nii Kangro kui ka Ulfsaki lavastuste dramaturg (lisaks koostöö Tiit Ojasoo, Ene-Liis Semperi, Lauri Lagle, Veiko Õunpuu, Sebastian Nüblingi, Sebastian Hartmanni jpt-ga). Laval on Epner varem esinenud vaid korra (Mart Kangro lavastuses), kuid see ei toonud kaasa ühtegi auhinda ega äramärkimist.

FOTO: Margus Ansu

Mart Kangro (1974) on vabakutseline koreograaf, lavastaja, tantsija. Ta keskendub oma töödes inimkeha ja liigutuse tähenduslikkusele teatris kui semiootilises aegruumis ning lavasituatsiooni olemuslikele küsimustele. Viimastel aastatel on ta toonud lavale ka töid draamanäitlejatega, kus ta ise esinejana lavale ei astu (Teatris NO99 ja Von Krahli Teatris, samuti Moskvas). Kangro on pälvinud tööde eest ridamisi auhindu ja äramärkimisi nii Eestis kui ka välismaal.

FOTO: Martin Lazarev

Juhan Ulfsak (1973) on näitleja ja lavastaja. Alates 1990ndatest on tema jõuline mängulaad ning kunstilised printsiibid kujundanud väga olulisel määral Eesti avangardteatri palet. Töötades Von Krahli teatris nii näitlejana kui viimastel aastatel ka lavastajana on Ulfsak lähtunud anarhismist, pungist, dekadentsist, sürrealismist ja kontseptualismist, kuid tema loodud teater on rekontekstualiseerinud ka klassikalisemat sõnateatrit. Lisaks Von Krahli Teatrile on ta näitleja ning lavastajana töötanud teistes Eesti teatrites (nt Teatris NO99) ning välismaal (Münchner Kammerspiele). Pikaajaline koostöö seob teda Kristian Smedsiga. Lavastajatena on ta lavale toonud Michel Houellebecqi, Sarah Kane'i, William Goldingu, Lars von Trieri jt tekste ja struktuure.