Eestlane tegi dokumentaalfilmi võimsast šamaanist

Dukhad on Põhja-Mongoolias Sajaanide eelmäestikus elav rahvakild. Nad on maailma lõunapoolseimad põhjapõdrakasvatajad. Piirkonnas elab veel umbes kakssada dukhat, kelle kasvatada ligikaudu kuussada põhjapõtra. Dukhad on ilmselt kaks keelevahetust läbi teinud sajaani-samojeedi hõim.